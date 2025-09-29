Στην υπόθεση του τροχαίου που σημειώθηκε στη Φιλοθέη με υπαίτιο τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, αναφέρθηκε επίσημα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, προχωρώντας σε σαφή διάψευση των ισχυρισμών του ηθοποιού, ότι ενημέρωσε τις Αρχές μετά το περιστατικό. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει από πουθενά επικοινωνία με την Άμεση Δράση, καθώς κατά την προανάκριση δεν εντοπίστηκε καμία κλήση στο «100». «Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», δήλωσε κατηγορηματικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης, κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου έλαβε αναβολή για τη διαδικασία του Αυτοφώρου στις 8 Οκτωβρίου, δήλωσε:

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα». Κατά την αποχώρησή του, εμφανώς εκνευρισμένος και ειρωνικός, απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους λέγοντας:

«Με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθείτε με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Δημογλίδου: «Ο υπαίτιος οφείλει να παραμένει στο σημείο του ατυχήματος»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ωστόσο ο νόμος είναι ξεκάθαρος όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα:

«Όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, απευθύνεται στην Αστυνομία – είτε στην Τροχαία, είτε στην Ασφάλεια, είτε στο Τμήμα. Ο υπαίτιος παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή στους αστυνομικούς, εκτός εάν υπάρχει τραυματισμός ή άλλη αιτία ανικανότητας. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να συνέβη κάτι τέτοιο».

Αναφερόμενη σε πιθανή έμμεση επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ. μέσω τρίτου προσώπου, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι εάν είχε γίνει τέτοια τηλεφωνική επικοινωνία, ερευνάται ποια στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό:

«Αν υποθέσουμε ότι κάποιος τρίτος επικοινώνησε, εξαρτάται τι ανέφερε στον αστυνομικό. Αν π.χ. είπε ότι υπάρχει τροχαίο με υλικές ζημιές, πιθανόν να του δόθηκε η οδηγία να ενημερώσει την Τροχαία για να γίνει καταγραφή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος λέει «εγκατέλειψα το σημείο του τροχαίου» και ο αστυνομικός δεν ζητά τα στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανόητο. Είναι κάτι που διερευνάται». Παράλληλα, υπενθύμισε πως ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή λίγες ώρες αργότερα, άρα βρισκόταν σε θέση να επικοινωνήσει με τις Αρχές εφόσον το επιθυμούσε.

Οι καταγγελίες των κατοίκων και η αστυνομική έρευνα

Οι κάτοικοι της περιοχής της Φιλοθέης, όπου συνέβη το ατύχημα, δήλωσαν πως η πρώτη ενημέρωση για την ταυτότητα του οδηγού έγινε από την Αστυνομία, το βράδυ της Κυριακής(28/09). Αν ο υπαίτιος είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη, όπως υποστηρίζει, οι ίδιοι θα το γνώριζαν από πριν και όχι μέσω των Αρχών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από σχετική καταγγελία για εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα. Η αστυνομία, με τη βοήθεια μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποίησε το όχημα που είχε εγκαταλειφθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο. Το αυτοκίνητο άνηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η ταυτοποίηση έγινε το απόγευμα της Κυριακής (28/09) οπότε και ξεκίνησε η αναζήτησή του. Ο ηθοποιός ανταποκρίθηκε, πιθανότατα χωρίς να γνωρίζει ότι το αυτόφωρο δεν είχε λήξει. Έτσι, ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία: σύλληψη, κράτηση, εισαγγελέας, αυτόφωρο. Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του Βασίλη Μπισμπίκη, Μίλτος Ζησίδης, υποστήριξε πως όλα όσα ανέφερε ο ηθοποιός μπορούν να επιβεβαιωθούν με μάρτυρες και έγγραφα, τα οποία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

«Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με ό,τι παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. Όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης». Ο κ. Ζησίδης πρόσθεσε ότι λίγες ώρες μετά το ατύχημα, ο πελάτης του επικοινώνησε με την ασφαλιστική του εταιρεία και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων. Παρά τους ισχυρισμούς του ηθοποιού και τη νομική υπεράσπιση, η αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, εστιάζοντας στο αν υπήρξε πράγματι κάποια μορφή ενημέρωσης των Αρχών, καθώς και αν αυτή έγινε έγκαιρα και σωστά. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τελική εκδίκαση θα δείξει αν οι ισχυρισμοί Μπισμπίκη στοιχειοθετούνται με αποδείξεις.