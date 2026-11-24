Με δήλωσή του, ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος διαψεύδει ότι είναι αληθινό το βίντεο που κυκλοφορεί εκ νέου στο διαδίκτυο και στο οποίο εμφανίζεται δήθεν να προωθεί χρηματική επένδυση, χαρακτηρίζοντάς το ψευδές και παραπλανητικό. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι έχει ήδη προβεί και θα συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές.

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Με αφορμή την εκ νέου κυκλοφορία στο διαδίκτυο παραπλανητικού βίντεο, στο οποίο εμφανίζομαι να προωθώ χρηματική επένδυση, επιθυμώ να διευκρινίσω τα ακόλουθα:

Οποιοδήποτε βίντεο ή άλλο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, στο οποίο εμφανίζομαι να προβαίνω σε επενδυτικές ή άλλου είδους οικονομικές προτάσεις, είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό.

Το περιεχόμενο αυτό, είτε έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ψηφιακής παραποίησης, δεν προέρχεται από εμένα, δεν έχει δημιουργηθεί ή δημοσιοποιηθεί με τη συναίνεσή μου και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές δηλώσεις μου.

Η αυθαίρετη χρήση και παραποίηση της εικόνας και της φωνής μου, καθώς και η ψευδής απόδοση σε εμένα δηλώσεων, συνιστούν παράνομες πράξεις που προσβάλλουν την προσωπικότητά μου και θεμελιώνουν αστική και ποινική ευθύνη των υπευθύνων.

Έχω ήδη προβεί και θα συνεχίσω να προβαίνω σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την άμεση παύση των παράνομων αυτών πρακτικών και την αποτροπή της επανάληψής τους».