Με κατηγορηματική δήλωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Τέλλου Αγαπηνού, ο προφυλακισμένος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα που τον φέρουν να εμπλέκεται στον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών με εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ο 58χρονος γιατρός, που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζει ότι δεν διαθέτει κανέναν λογαριασμό στο εξωτερικό, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες διαρροές που παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητάς του.

Η κατηγορηματική δήλωση του δικηγόρου Τέλλου Αγαπηνού

Απαντώντας άμεσα στα τηλεοπτικά και διαδικτυακά ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για εντοπισμό εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα εκτός Κύπρου από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 58χρονου γιατρού, Τέλλος Αγαπηνός, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση:

«Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν “εκατομμυρίων ευρώ”, επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν “επίσημες πηγές”.»

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης ξεκαθάρισε την οικονομική εικόνα του εντολέα του:

«Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.»

«Προσβάλλεται το τεκμήριο αθωότητας» – έκκληση στα ΜΜΕ

Παράλληλα, η πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σταματήσουν την αναπαραγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών, υπογραμμίζοντας τις νομικές επιπτώσεις:

«Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας. Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση.»

Το φόντο της οικονομικής έρευνας και τα εισοδήματα

Η διάψευση της υπεράσπισης έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων για τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού των γιατρών της οδού Καρνεάδου, τα οποία αποτυπώνουν ακαθάριστα εισοδήματα ύψους 1,081 εκατομμυρίου ευρώ για το 2025 (684.000 € για την Ιωάννα Γάκα και 397.000 € για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, συν 9.000 € από ακίνητα).

Ενώ τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ελληνικές αρχές εντόπισαν εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού, η πλευρά Θεοδωρόπουλου αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση του ίδιου ή εταιρειών του με τέτοιους λογαριασμούς.