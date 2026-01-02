Διαψεύδονται οι πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκη Καλλέργη, που διασκέδαζε στο μοιραίο club Le Constellation, στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας

Τις τελευταίες ώρες εξελίσσεται ένα θρίλερ, καθώς νωρίτερα μεταφέρθηκε ότι ένας φίλος της 15χρονης έκανε την πιο κάτω ανάρτηση:

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του στο Instagram.

Στη διάψευση της φημολογίας ότι η αγνοούμενη 15χρονη Αλίκη κατά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας βρέθηκε νεκρή και ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της, προχώρησε ο αδερφός της.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό» έγραψε ο Ρομέν Καλλέργης με story στο Instagram.

Την ίδια στιγμή κορυφώνεται η αγωνία τόσο για τους αγνοούμενους όσο και τους τραυματίες που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση 80 από τους 119 τραυματίες. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν μέχρι στιγμής 113 άτομα.