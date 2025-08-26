Στην τελευταία συνεδρίαση της τρέχουσας σύνθεσης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συνήλθε χθες και σήμερα, 25 και 26 Αυγούστου 2025, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 168ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

– Ενημερώθηκε διά του Γράμματος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου περί της κατατάξεως στις Αγιολογικές Δέλτους της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Πρεσβυτέρου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης.

– Έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος το Θεολογικό Συμπόσιο επί τη συμπληρώσει 1.700 ετών από την σύγκληση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο συνδιοργανώνουν στην Θάσο η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και ο Δήμος Θάσου, από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2025.

– Ενημερώθηκε περί του Επιστημονικού Θεολογικού Συνεδρίου, που διοργανώνει η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, υπό τον τίτλο «Μαθητεία στην Ορθόδοξη Θεολογία», το οποίο είναι αφιερωμένο στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου 2025.

– Ορίσθηκαν ως Αντιπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος στην συσταθείσα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Διορθόδοξη Επιτροπή Βιοηθικής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί της Βιοηθικής, και ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

– Ενέκρινε την πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος περί της διανομής του Τόμου των Πρακτικών του Γ’ Επιστημονικού Συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Η κληρονομιά των προσφύγων και η Νεοελληνική Κοινωνία του 20ού αιώνος. Θρησκευτικές παραδόσεις, συγγραφείς, τέχνη, σωματεία, διαφύλαξη της μνήμης».

– Κατήρτισε τον τελικό Πίνακα υποψηφίων κληρικών προς εγγραφή στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Όταν ολοκληρώθηκε η σημερινή τελευταία συνεδρίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και πρόεδρός της, ευχαρίστησε τα συνοδικά μέλη για την άριστη συνεργασία και τον τρόπο με τον οποίον από κοινού αντιμετώπισαν τα ανακύψαντα θέματα.

Τον Μακαριώτατο Πρόεδρο αντιφώνησε ο αντιπρόεδρος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο οποίος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο πρόεδρο και τα μέλη της ΔΙΣ για την άψογη συνεργασία κατά την επίλυση των θεολογικών, διορθοδόξων, διαχριστιανικών, κανονικών, ποιμαντικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων θεμάτων που ανέκυψαν.

Ευχήθηκε στον Μακαριώτατο να εξακολουθεί να πηδαλιουχεί το σκάφος της Ελλαδικής Εκκλησίας με σύνεση και σοφία, ενώ στους μητροπολίτες να ποιμαίνουν με σύνεση τα ποίμνιά τους.

Η επόμενη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 169ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την νέα σύνθεσή της, ορίσθηκε για το χρονικό διάστημα από 9 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2025.