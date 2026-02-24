Διαρρήκτες εισέβαλαν σε κατάστημα ψιλικών τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Δύο άτομα μπήκαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορώντας κουκούλες στο κατάστημα και εμφανίζονται σε βίντεο να αδειάζουν τα ράφια του καταστήματος.

Κινούνται ανενόχλητοι στον χώρο ξαφρίζοντας το εμπόρευμα του ψιλικατζίδικου, το οποίο συνολικά ξεπερνούσε τα 8.000 ευρώ.

Δείτε βίντεο από τη διάρρηξη:

Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή των Συκεών, πλησίον της κάβας που επίσης βρέθηκε στο στόχαστρο δύο διαρρηκτών σήμερα τα ξημερώματα και έγιναν τσακωτοί από τον ιδιοκτήτης της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες πρέπει να είναι τα ίδια άτομα. Από τη διάρρηξη στην κάβα στις Συκιές συνελήφθη ένας 23χρονος Ρομά ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Πηγή: Thestival