Φόβος και τρόμος επικρατεί τελευταία στα χωριά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το τελευταίο διάστημα καθώς πληθαίνουν ανησυχητικά τα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών σε σπίτια. Μετά τη διάρρηξη στις Κάτω Πουλιές νέο κρούσμα σημειώθηκε τα ξημερώματα των προηγούμενων ημερών στη Γαρίπα. Στο στόχαστρο μπήκε το τελευταίο σπίτι του χωριού πάνω από το γήπεδο από την πλευρά των Καστελλιανών.

Μπήκαν να πάρουν το λάδι και κατέβασαν τον γενικό του ρεύματος

Τα ξημερώματα της Δευτέρας οι δράστες γκρέμισαν φράχτη και αφαίρεσαν από αποθήκη οικίας στη Γαρίπα περίπου 600 κιλά λάδι ενώ φεύγοντας δεν ξέχασαν να πάρουν μαζί και το μικρό τρακτέρ του 90χρονου ιδιοκτήτη το οποίο το παράτησαν στο χωριό Μαχαιρά και το βρήκαν τα παιδιά του ηλικιωμένου λίγες ώρες αργότερα.

Πριν όμως μπουκάρουν στην αποθήκη για να κλέψουν το λάδι και για παν ενδεχόμενο κατέβασαν το γενικό διακόπτη του ρεύματος ο οποίος δεν τροφοδοτούσε με ρεύμα μόνο την αποθήκη αλλά και την οικία των ηλικιωμένων θυμάτων.

Κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της η 77χρονη

Από την πράξη αυτή η 77χρονη σύζυγος του 90χρονου ιδιοκτήτη έχοντας σοβαρά προβλήματα υγείας παραλίγο να χάσει τη ζωή της καθώς οι οδηγίες των γιατρών είναι να μένει στο οξυγόνο 18 ώρες το 24ωρο και οι κλέφτες της έκοψαν το ρεύμα. Το μηχάνημα του οξυγόνου σταμάτησε να τροφοδοτεί την 77χρονη και η οποία αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά από το γεγονός ότι δεν έπαιρνε οξυγόνο για ώρες.

Τότε μόνο τα θύματα κατάλαβαν ότι δεν είχαν διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ στην οικία τους και πως κάτι άλλο συνέβη μέχρι που αντιλήφθηκαν τη διάρρηξη και ότι έλειπε το λάδι και το τρακτέρ! Ο γαμπρός τους, Γιώργος Βασιλάκης μίλησε στην εφημερίδα «Πατρίς» περιγράφοντας με οργή και αγανάκτηση το περιστατικό διάρρηξης στην οικία του πεθερού του λέγοντας ότι το κακό έχει παραγίνει στην περιοχή.

Είπε ότι πέφτουν για ύπνο με τον φόβο ότι δε θα ξυπνήσουν ζωντανοί γιατί κάποιοι θα μπουν μέσα να κλέψουν. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ανέφερε πως η 77χρονη πεθερά του θα είχε πεθάνει καθώς έπρεπε να φοράει το μασκάκι με το οξυγόνο 18ωρες καθημερινά σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και οι αδίστακτοι διαρρήκτες κατέβασαν το διακόπτη για να μην προδοθούν.

Όπως είπε ο κ. Βασιλάκης το μυαλό πηγαίνει σε αδίστακτη σπείρα αλλά και σε άτομα που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Για το θέμα ενημερώθηκε η Αστυνομία που διεξάγει έρευνες, όπως είπε ο κ. Βασιλάκης.

Πηγή: patris