Επίδοξος διαρρήκτης, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από ένα σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, στο οποίο είχε μπει για να κλέψει. Μόλις αντιλήφθηκε λοιπόν την παρουσία των αστυνομικών, πήδηξε από την ταράτσα, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει. Συγκεκριμένα, υπέστη κατάγματα στο δεξί του χέρι και στο πόδι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας 40χρονος Πακιστανικής υπηκοότητας, εισέβαλε χτες (02/01) το βράδυ, στις 23:35, σε οικία στην οδό Μάχης Κρήτης στους Αγίους Αναργύρους, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη. Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.