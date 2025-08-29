Στόχος διαρρηκτών έγινε το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου πολυτελής μονοκατοικία στην περιοχή της Αναβύσσου, με λεία που ίσως και να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Στον χώρο διαμένει οικογένεια Ουκρανών, με μία 27χρονη να είναι αυτή που απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι άγνωστοι δράστες αφού παραβίασαν πρώτα μπαλκονόπορτα, απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού και το έκαναν άνω-κάτω. Εντόπισαν χρηματοκιβώτιο, το παραβίασαν και αφαίρεσαν χρήματα και μετρητά (περίπου 80.000 ευρώ), καθώς και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στην συνέχεια πήραν από το γκαράζ του σπιτιού ένα ηλεκτρικό πατίνι και το τζιπ της οικογένειας ενώ αφαίρεσαν φεύγοντας και το καταγραφικό από το σύστημα ασφαλείας.