Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στην Παραλία Αυλίδας στην Εύβοια. Ομάδα πέντε έως επτά ατόμων πραγματοποίησε εισβολή σε κοσμηματοπωλείο της περιοχής, χρησιμοποιώντας ένα σκαπτικό μηχάνημα ως «πολιορκητικό κριό» για να γκρεμίσει τη βιτρίνα του καταστήματος.

Η εισβολή και η κινητοποίηση των περιοίκων

Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του eviareporter.gr, οι δράστες έφτασαν στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες και με τη χρήση του βαρέος μηχανήματος έριξαν την πρόσοψη, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής ενεργοποιήθηκε αμέσως ο συναγερμός του καταστήματος, ενώ ο οξύς θόρυβος ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τις κινήσεις των αγνώστων και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Εσπευσμένη διαφυγή και αστυνομικές έρευνες

Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι δράστες έδρασαν ταχύτατα και κατάφεραν να επιβιβαστούν σε ΙΧ αυτοκίνητο, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν και τι κατάφεραν να αφαιρέσουν από τον χώρο, καθώς η καταγραφή των τυχόν κλοπιμαίων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ οι αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.