Διαρροές προπανίου και στο δεύτερο εργοστάσιο του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη εντόπισαν οι Αρχές που έκαναν τομές για να ελέγξουν τις σωληνώσεις. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα αναλάβει τις έρευνες και θα ζητήσει τους φακέλους πυρασφάλειας και τις πιστοποιήσεις των δεξαμενών για να ελέγξει ποιοι ευθύνονται.

Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σφραγίστηκε χθες και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στο Πετρόπορο, καθώς κατά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ούτε η σχετική επικαιροποιημένη μελέτη.

Την ίδια ώρα, ο 52χρονος ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις ανακριτικές αρχές για την τραγωδία, που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες στο εργοστάσιό του.

Με πανό και συνθήματα, συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια Τρικάλων το πρωί της Τρίτης 17/02 δεκάδες εργαζόμενοι της Βιολάντα, του εργοστασίου που από διαρροή προπανίου έχασαν την ζωή τους σε έκρηξη πέντε εργαζόμενες.

Πρόθεσή τους είναι να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, που έκλεισε δύο βιομηχανικές μονάδες, μετά τους ελέγχους των συναρμόδιων υπηρεσιών, που διαπίστωσαν ελλείψεις, αστοχίες και εγκληματική αμέλεια στις εγκαταστάσεις του.

Για αυτό τον λόγο ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί.

Δείτε βίντεο από την συγκέντρωση, που κατέγραψε το trikalaola:

Ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμα και με ισόβια και λίγο πριν την απολογία του ζητά η Δικαιοσύνη να κάνει αυτό που δεν έκανε ο ίδιος: να ελέγξει δηλαδή, τους μηχανικούς, μηχανολόγους και όσους εμπλέκονται και υπέγραψαν τις μελέτες και τις άδειες για τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με αίτημα που κατέθεσε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο Τζιωρτζιώτης θα υποστηρίξει ότι τήρησε τη νομοθεσία αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τι γινόταν στο εργοστάσιο του με τη διαρροή του προπανίου να είναι πολύμηνη και με έντονη οσμή.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστικό μέγαρο, δηλώνοντας την αγωνία τους για τις εξελίξεις και τις εργασίες τους, που έχουν μπει σε καθεστώς ανασφάλειας, μετά το λουκέτο, τόσο στο εργοστάσιο που κάηκε όσο και στην δεύτερη μονάδα του Τζιωρτζιώτη στους Ταξιάρχες Τρικάλων, που σφραγίστηκε χθες με εντολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα αίτια της τραγωδίας και οι αποκαλύψεις της ΔΑΕΕ

Η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ βασίστηκε σε σειρά καταθέσεων από εμπειρογνώμονες και εργαζομένους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών. Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.