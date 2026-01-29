Γειτονιά στον Άγιο Νικόλαο βρίσκεται εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο αντιμέτωπη με συνεχή διαρροή νερού, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε κατοικίες, αποθήκες και υποδομές, δημιουργώντας ταυτόχρονα επικίνδυνες συνθήκες στον δρόμο της περιοχής. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες των κατοίκων προς τη ΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης) και τον Δήμο, το ζήτημα παραμένει άλυτο, με τις συνέπειες να γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

Η παρατεταμένη υγρασία έχει ήδη προκαλέσει φθορές σε αποθηκευτικούς χώρους και εξοπλισμό, ενώ υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες ότι το νερό διεισδύει στα θεμέλια κατοικιών, απειλώντας τη στατική τους επάρκεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω μεσοτοιχιών, η υγρασία έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε γειτονικά σπίτια, εντείνοντας τον προβληματισμό των κατοίκων. Παράλληλα, ο δρόμος της γειτονιάς έχει μετατραπεί σε παγίδα ατυχημάτων, καθώς η συνεχής ροή νερού δημιουργεί ολισθηρότητα, με πρόσφατα περιστατικά πτώσεων να επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο, ιδιαίτερα για παιδιά και ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο βασικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής χωρίς να εντοπιστεί σαφής αιτία της διαρροής, με το ενδεχόμενο το νερό να προέρχεται από μακρινότερο σημείο λόγω εκτεταμένων επιχώσεων κατά τη διαμόρφωση του δρόμου. Ωστόσο, η υπηρεσία αναφέρει ότι η εκτεταμένη εκσκαφή για τον εντοπισμό μιας μικρής διαρροής δεν αποτελεί εύκολη λύση, προτείνοντας ως προσωρινό μέτρο οι ιδιοκτήτες να διοχετεύσουν την υγρασία, στο αποχετευτικό δίκτυο.

Οι κάτοικοι, από την πλευρά τους, ζητούν άμεση και ουσιαστική παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη αδράνεια επιβαρύνει καθημερινά την ποιότητα ζωής τους και αυξάνει τον κίνδυνο ανεπανόρθωτων ζημιών σε περιουσίες και υποδομές.