Ώρες αγωνίας ζουν στην Κοζάνη, τα συγγενικά πρόσωπα της 20χρονης που διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο με βακτηριακή μηνιγγίτιδα, και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» .

Σύμφωνα με τη μητέρα της νεαρής κοπέλας, η κόρη της νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Όπως σημειώνει η ίδια, η κόρη της εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Να σημειωθεί πως στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός και μόλις επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για βακτηριακή μηνιγγίτιδα τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.