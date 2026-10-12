Διασωληνωμένη και με εκτεταμένα εγκαύματα νοσηλεύεται η ηλικιωμένη γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ηλικιωμένη, η οποία είχε εντοπιστεί αρχικά λιπόθυμη από πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο, και ανέκτησε στη συνέχεια τις αισθήσεις της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχε και ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με υδροφόρες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο τη Πυροσβεστικής.