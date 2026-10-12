Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λακωνίας και στον χώρο της αυτοδιοίκησης η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του δημάρχου Ανατολικής Μάνης, Πέτρου Ανδρεάκου, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο Πέτρος Ανδρεάκος είχε μια σοβαρή πτώση από τα σκαλιά του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την υγεία του.

Μακρά πορεία στην Αυτοδιοίκηση

Ο Πέτρος Ανδρεάκος είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Πελοπόννησο. Γεννημένος το 1950 στην ιστορική Αρεόπολη, έχει αφιερώσει πάνω από δύο δεκαετίες στα κοινά. Η αυτοδιοικητική του πορεία ξεκίνησε το 1999, όταν εξελέγη δήμαρχος Οιτύλου, αξίωμα που διατήρησε έως το 2010.

Με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» το 2010, εξελέγη ως ο πρώτος δήμαρχος του νεοσύστατου -τότε- Δήμου Ανατολικής Μάνης. Έκτοτε, οι πολίτες της περιοχής ανανεώνουν διαρκώς την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, διατηρώντας τον στο τιμόνι του δήμου μέχρι και σήμερα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του 76χρονου δημάρχου, με τους οικείους του, τους συνεργάτες του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις και να εύχονται ταχεία ανάρρωση.