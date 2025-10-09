Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο πιλότος του εκπαιδευτικού αεροσκάφους P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο κατά τη διάρκεια απογείωσης από την αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, βγήκε χθες από τον διάδρομο και κατέπεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:52 το πρωί, όταν το αεροσκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση, κατά τη διάρκεια άσκησης για εικονική αναγκαστική προσγείωση.

Μέσα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους, οι δύο πιλότοι, ένας αντισμήναρχος και ένας σμηναγός της Σχολής Ικάρων αν και τραυματισμένοι, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου και νοσηλεύονται..

Μάλιστα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ένας εκ των δύο είχε εγκλωβιστεί για κάποια λεπτά μέσα στην άτρακτο, δίνοντας μάχη για να απεγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας αξιωματικός φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμάτωμα και έχει διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση.

Δείτε εικόνες και βίντεο της «Ζούγκλας» από το χθεσινό ατύχημα:

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, «αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Το πλήρωμα διακομίστηκε στο 251 ΓΝΑ, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Η τεχνική επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης και συνέλεξε στοιχεία από τα συντρίμμια του αεροσκάφους το οποίο είχε αγοραστεί το 2018.

Το Tecnam P2002-JF είναι ελαφρύ, διθέσιο αεροσκάφος ιταλικής κατασκευής, που χρησιμοποιείται στη βασική εκπαίδευση των Ικάρων

για πτήσεις πρώτου επιπέδου. Ανήκει στη νέα γενιά εκπαιδευτικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και χαρακτηρίζεται από

χαμηλή κατανάλωση, υψηλή ευελιξία και αξιοπιστία. Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 12 τέτοια αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την περιγραφή του αεροσκάφους από την ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας «τo P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Τι μπορεί να προκάλεσε το ατύχημα;

Αν και οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ειδικός στην ασφάλεια πτήσεων και πρώην εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε στο Zougla.gr πως «φαίνεται πως υπήρξε βλάβη και οι χειριστές έκαναν αναγκαστική προσγείωση. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να έκαναν εικονική αναγκαστική προσγείωση, κάτι το οποίο γίνεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Δηλαδή πρόκειται για σενάριο όπου προσομοιώνουν την βλάβη και κάνουν αναγκαστική προσγείωση».

«Στην εικονική αναγκαστική προσγείωση, προσπαθείς να προσγειώσεις το αεροσκάφος σε κατάλληλο σημείο. Σβήνουν τον κινητήρα και το προσγειώνουν. Ίσως κάτι να μην δούλεψε και να είχαν μια άτυχη αναγκαστική. Τα στελέχη όμως που επέβαιναν στο αεροσκάφος είναι πολύ έμπειρα, οπότε το βλέπω δύσκολο να έχουν υποπέσει σε τέτοιο λάθος. Θεωρώ πιο πιθανό να έχει υπάρξει πραγματική βλάβη και να έκαναν αναγκαστική προσγείωση. Επίσης από το γεγονός ότι δεν έχασαν τη ζωή τους, φέρεται πως κατά τη διάρκεια του συμβάντος είχαν αεροδυναμικά πλεονεκτήματα», τονίζει.

Το επικρατέστερο σενάριο για την ώρα είναι κατά τη διάρκεια άσκησης να παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα ή απώλεια στήριξης (stall) και οι χειριστές να έχασαν την ισορροπία του αεροσκάφους.