Σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο ένας νεαρός άντρας 22 ετών από τον Πύργο.

Οι ιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ilialive, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου την Τρίτη με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι ιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μεταφέρθηκε στο Τζάνειο

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.