Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) η επιχείρηση διάσωσης μίας 50χρονης γυναίκας από τη Λευκορωσία, η οποία τραυματίστηκε ενώ απολάμβανε την πεζοπορία της στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Σπηλαίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το συμβάν περίπου στις 15:30, έπειτα από κλήση που πραγματοποίησε η ίδια η πεζοπόρος στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του στίγματός της μέσω του κινητού της τηλεφώνου, οι Αρχές μπόρεσαν να οργανώσουν ταχύτατα και στοχευμένα την επιχείρηση εντοπισμού της.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα, προερχόμενοι από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου. Οι διασώστες προσέγγισαν με ασφάλεια την 50χρονη γυναίκα, την τοποθέτησαν προσεκτικά σε ειδικό φορείο και ξεκίνησαν την κατάβασή της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε ασφαλές και προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στέφθηκε με επιτυχία, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτεια της άτυχης τουρίστριας.