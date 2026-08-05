Υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 56 μεταναστών, στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι επιβαίνοντες στη λέμβο εντοπίστηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη ουσιαστική συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex.

Μετά την ασφαλή περισυλλογή τους από τα νερά της Μεσογείου, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, όπου έχει ήδη δρομολογηθεί η εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.