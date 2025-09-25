Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, για τον εντοπισμό και τη διάσωση 57 αλλοδαπών επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου. Οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κατάκολου. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από άνεμους έντασης 5 μποφόρ, χωρίς όμως να εμποδίζουν την ασφαλή μεταφορά.