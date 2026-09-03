Συνολικά 75 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο αεροσκάφος μέσο της δύναμης Frontex. Σε αυτές επέβαιναν αντίστοιχα 39 και 36 άτομα.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.