Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων Κρήτης, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στην πρώτη περίπτωση, φορτηγό πλοίο με σημαία Ολλανδίας εντόπισε λέμβο με 49 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από σκάφος της δύναμης Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στο δεύτερο περιστατικό, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και περισυνέλεξε περίπου 50 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, και στις δύο θαλάσσιες περιοχές επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.