Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, 62 ετών, πολωνικής υπηκοότητας στην περιοχή Φτέρη στην Κεφαλονιά.

Πρόκειται για ένα από τα έξι μέλη ομάδας τουριστών που επιχείρησε να προσεγγίσει δυσπρόσιτη παραλία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί στο πόδι.

Μετά από κλήση της παρέας στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.

Οι Πυροσβέστες, αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης: