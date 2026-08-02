Για δεύτερο διαδοχικό 24ωρο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και περίθαλψης ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων από τα πληρώματα και τα ασθενοφόρα του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα δύο ασθενοφόρα του ΔΙΚΕΠΑΖ χρειάστηκε να κινηθούν σε απόσταση αναπνοής από το πύρινο μέτωπο προκειμένου να προσεγγίσουν τον εκκενωμένο παραλιακό οικισμό του Πόρτο Γερμενού και τη γειτονική Ψάθα.

Διάσωση στα βράχια και παροχή πρώτων βοηθειών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αδέσποτοι σκύλοι και γάτες είχαν καταφύγει στα βράχια της παραλίας για να προστατευθούν από τη φωτιά. Αυτό ανάγκασε τους διασώστες να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτα σημεία για να απεγκλωβίσουν όσα περισσότερα ζώα ήταν δυνατόν.

Ιδιαίτερα δραματική ήταν η διάσωση ενός σοβαρά τραυματισμένου σκύλου, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ. Το ζώο νοσηλεύεται λαμβάνοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα για τα εγκαύματα και τα τραύματά του.

Για τις γάτες που παρέμειναν στην περιοχή, τα πληρώματα εξασφάλισαν και άφησαν σημαντικές ποσότητες τροφής σε ασφαλές σημείο της παραλίας, το οποίο υποδείχθηκε από τον Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και το πλήγμα στην άγρια πανίδα

Καθοριστική για την εξέλιξη των επιχειρήσεων ήταν η συμβολή του αντιδημάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Δημήτρη Παγώνη, ο οποίος συνέδραμε ενεργά υποδεικνύοντας τα σημεία όπου βρίσκονταν ζώα σε κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή, οι συνέπειες της πυρκαγιάς για την άγρια πανίδα αποτυπώνονται ιδιαίτερα σοβαρές. Οι διασώστες εντόπισαν ήδη ένα αγριογούρουνο που είχε υποκύψει στις φλόγες, ενώ η πρόσβαση στο εσωτερικό του πευκοδάσους γύρω από το Πόρτο Γερμενό παρέμενε αδύνατη όσο η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη.

Δήλωση Προέδρου ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Συνδέσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά), Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις των ασθενοφόρων από το Πόρτο Γερμενό έως τα Μέγαρα, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια σε συνεργασία με τους δήμους των περιοχών που πλήττονται.

Για ακόμη μία φορά ευχαριστώ θερμά τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του ΠΕΣΥΔΑΠ και του ΔΙΚΕΠΑΖ, οι οποίοι επιχειρούν αδιάκοπα, υπερβαίνοντας τα όρια του ωραρίου και των συμβατικών υποχρεώσεών τους, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στα ζώα που έχουν πληγεί από τη μεγάλη πυρκαγιά».