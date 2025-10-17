Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Συνολικά 66 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στα νότια του Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα, ναυαγοσωστικό του Λ.Σ εντόπισε σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου, 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε λέμβο. Αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού. Το δεύτερο περιστατικό επίσης σημειώθηκε νωρίτερα και αφορά σε 34 ακόμη άτομα που εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή, δυτικά των Καλών Λιμένων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ