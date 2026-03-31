Μια πρωτοφανή καταγγελία κλήθηκε να διαχειριστεί ο δήμος Αθηναίων, καθώς στον 16ο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους γινόταν λόγος για κατσίκες και κοτόπουλα, καθώς και για παράνομη εκτροφή και σε άθλιες συνθήκες. Αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο του κτηρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε κατασκευαστεί πρόχειρη εγκατάσταση, εντός της οποίας διατηρούνταν ζώα φάρμας, σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών και δικογραφία για παράνομη εκτροφή ζώων

Από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021), μετά από διερεύνηση υπόθεσης παράνομης εκτροφής ζώων σε ταράτσα κτηρίου στους Αμπελόκηπους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν κατσίκες, κότες, πάπιες και άλλα πτηνά, τα οποία διαβιούσαν σε διαμορφωμένους χώρους με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ, υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, την υγειονομική τους εξέταση και την καταγραφή τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται με απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα προστασίας των ζώων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παράνομης εκμετάλλευσης ζώων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων, σε ταράτσα κτηρίου στους Αμπελόκηπους υπήρχαν κοτόπουλα, κατσίκες και ερίφια για παράνομη εκτροφή και σε άθλιες συνθήκες. Αμέσως, υπήρξε κινητοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος φροντίζει για την απομάκρυνση και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, όπου και θα ελεγχθούν για ασθένειες.

«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο Εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας, την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτηρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Κατά τις ίδιες πηγές, η αρμόδια υπηρεσία εντόπισε στην ταράτσα 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών, 10 κατσίκες και τρία ερίφια. «Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.