«Αγαπούσε τον πατέρα του παθολογικά», ανέφερε ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος συνελήφθη, επειδή διατηρούσε τη σορό του πατέρα του για πέντε χρόνια σε καταψύκτη.

Ανατροπή, λοιπόν, στο κίνητρο του 55χρονου, ο οποίος αρχικά είχε ισχυριστεί πως προέβη σε αυτή την πράξη γιατί ήθελε να λαμβάνει την σύνταξη του νεκρού πατέρα του. Ειδικότερα, ο συνήγορός του γιου, Άγις Κοκκορός υπογράμμισε ότι ο συλληφθείς είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου την φροντίδα την ηλικιωμένων γονιών του και τους είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

«Από τις πρώτες συζητήσεις και εκτιμήσεις μαζί του, είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος να τους φροντίζει», δήλωσε ο κ. Κόκκορος. «Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, καταλαβαίνει ότι ο πατέρας του θα έπρεπε να είχε ταφεί», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται, ακόμη πως ο 55χρονος δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα, για αυτό και ο στόχος του δεν ήταν να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του. «Ήταν μορφωμένος, είχε περιουσία, δεν ήταν αυτό το κίνητρό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα δείξουν από τι πέθανε ο 90χρονος

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα δείξουν αν ο 90χρονος, του οποίου η σορός κρατείτο για πέντε χρόνια σε καταψύκτη, πέθανε από φυσικά αίτια. Πρόκειται για μια διαδικασία δύσκολη, καθώς ο ηλικιωμένος ήταν μέσα σε καταψύκτη για πολύ καιρό και για να μην αλλοιωθεί η σορός του πρέπει να ακολουθηθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για το ξεπάγωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός δεν φαίνεται εξωτερικά να φέρει κάποιο τραύμα, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Υπενθυμίζουμε πως οι αστυνομικοί εντόπισαν την σορό στον καταψύκτη που βρίσκεται στο υπόγειο του ξενοδοχειου, που διατηρούσε ο 55χρονος στον Μυστρά. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον. Μάλιστα, πάνω από τον καταψύκτη υπήρχαν βαριά ξύλα για να στεγανοποιούν απόλυτα το καπάκι και να μην υπάρχουν απώλειες στην ψύξη.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων, αναμένοντας τα επίσημα πορίσματα που θα καθορίσουν την ποινική μεταχείριση του 55χρονου που έχει συλληφθεί.

Σε βάρος του άνδρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μετά από προθεσμία που έλαβε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης».

Πηγή: Notospress