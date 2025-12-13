Για την ύπαρξη «διαβολικού σχεδίου», που είχε σχεδιαστεί από τον Αύγουστο του 2024, κάνει λόγο η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε στις 5 Οκτωβρίου, αναφερόμενη στις ραγδαίες εξελίξεις μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου, και του 31χρονου επιχειρηματία φίλου του, που ήταν ο εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών.

Η Αμαλία Τομαρά, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως ο ξάδελφός της είχε έπαρση μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και η συμπεριφορά του, της κίνησε σοβαρές υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Μάλιστα, έκανε λόγο για «διαβολικό σχέδιο» που κατά την ίδια «δεν προέκυψε τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά είχε οργανωθεί από την περίοδο που είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024».

Περιγράφοντας τον 33χρονο, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, είπε ότι «είχε έπαρση, ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο.

Μας είχε πει «θέλω να φύγετε» ενώ τρέμοντας μου έλεγε «πώς με βλέπεις;». «Τότε κατάλαβα ότι ήταν μπλεγμένος», είπε η ανιψιά του 68χρονου θύματος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο θείος της «είχε πει δύο φορές στον επιχειρηματία να φύγει μακριά του», εκφράζοντας την απορία της «γιατί είχε επαφή στο κινητό “θειούλης”».

Όσον αφορά τη μητέρα του 33χρονου, η ανιψιά του Κωνσταντίου Τομαρά περιγράφει ότι της είχε απαγορεύσει να μπαίνει στο κάμπινγκ τα τελευταία 5 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα αυτή «μας έλεγε με τον γιο της να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να “παγώσει” η υπόθεση».

Σύμφωνα με την ανιψιά του 68χρονου, η μητέρα του 33χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, προσπάθησε, επίσης, «δύο φορές να ενοχοποιήσει τον γιο μου για να βγούμε από τη διαθήκη και για να απομονώσει τον θείο».