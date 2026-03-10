Την αγαπημένη συνήθεια πολλών γυναικών, να αφήνουν τις τσάντες τους στο κάθισμα του συνοδηγού, εκμεταλλεύτηκε ένα δίδυμο κλεφτών που έκανε απανωτές αρπαγές, την ώρα που τα θύματα έμπαιναν στα οχήματά τους.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο 57χρονος και ο 60χρονος συνεργός του, περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.

Δείτε βίντεο από τη δράση τους:

Φορώντας κράνη, και έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, πλησίαζαν το αυτοκίνητο, άνοιγαν την πόρτα και άρπαζαν τις τσάντες τους. «Άλλοτε, θραύοντας τον υαλοπίνακα, αφαιρούσαν τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα, και στη συνέχεια διέφευγαν με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα».

Δρούσαν από τον περασμένο Οκτώβριο και κατηγορούνται για τουλάχιστον 10 περιπτώσεις κλοπών και ληστειών σε Νέα Φιλαδέλφεια, Παλαιό Φάληρο, Κολωνό, Πειραιά, Νέα Ιωνία, Αγίους Αναργύρους, Χαλάνδρι και Πατήσια.

«Σε μία περίπτωση δεν δίστασαν να τραβήξουν βίαια τσάντα από τη θέση του συνοδηγού, παρά το γεγονός πως η οδηγός προσπαθούσε να τη διατηρήσει στην κατοχή της», αναφέρει και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ από έρευνες που έγιναν στα σπίτια των κατηγορουμένων «βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κράνη και ρουχισμός, που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από τις Αρχές κατασχέθηκε η μηχανή των δραστών και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν: