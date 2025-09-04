Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Διδυμότειχου, νοσηλεύονται δύο παιδιά, ηλικίας μικρότερης των 5 ετών.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σχεδόν λιπόθυμη κατάσταση, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα δηλητηρίασης από φυτοφάρμακο.

Η κατάσταση των παιδιών προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των γιατρών.

Σύμφωνα με δηλώσεις των γονέων τους, τα δύο παιδιά, Ρομά και κάτοικοι της περιοχής Πανόραμα Διδυμοτείχου, έπαιζαν σε χωράφι κοντά στο σπίτι τους, όταν ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.