Η περιοχή του Διδυμοτείχου βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ο Έβρος φουσκώνει επικίνδυνα και δοκιμάζει τις αντοχές τόσο των υποδομών όσο και των κατοίκων. Τα νερά στον ποταμό συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στη γέφυρα του Πυθίου η στάθμη έχει ήδη σκαρφαλώσει στα 6,50 μέτρα, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 70 εκατοστά το όριο συναγερμού.

Η πίεση στο υδρολογικό σύστημα οδήγησε στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων, μια αναγκαστική κίνηση για να αποτραπούν μεγαλύτερες καταστροφές. Ωστόσο, το τίμημα ήταν άμεσο: μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο ανάμεσα σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό καλύφθηκαν από νερό, με τους παραγωγούς να μετρούν ήδη απώλειες.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Διδυμοτείχου απευθύνει επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις προς τους κατοίκους σε Ισαάκιο, Πράγγι, Πετράδες, Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου επιβεβαίωσε ότι η στάθμη στη γέφυρα του Πυθίου έχει φτάσει τα 6,50 μέτρα, όταν το όριο συναγερμού είναι στα 5,80, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Για τη διαχείριση της κρίσης, που επιτείνεται από τις μεγάλες ποσότητες νερού που διοχετεύονται ανεξέλεγκτα από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, συνεδρίασε εκτάκτως στην κοινότητα Πυθίου το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγιάννογλου, κατατέθηκαν διαφορετικές εισηγήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς, ωστόσο τελικά επικράτησε η άποψη της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας να μην ανοίξουν προς το παρόν επιπλέον θυροφράγματα. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η στάθμη του νερού δείχνει να σταθεροποιείται, περιορίζοντας , τουλάχιστον προς ώρας, τον κίνδυνο νέας επιδείνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ