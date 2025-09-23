Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία, καθώς ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετά τον εντοπισμό της μητέρας της θαμμένης δίπλα στο σπίτι τους.

Η ηλικιωμένη εκτιμάται ότι βρισκόταν στον αυτοσχέδιο τάφο για περισσότερο από δύο χρόνια, με στόχο, σύμφωνα με τις αρχές, η κόρη της να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε πως η εισαγγελική παραγγελία ζητά να εξεταστούν επίσης ενδεχόμενα κακουργηματικής απάτης άνω των 120.000 ευρώ, αλλά και τυχόν ύπαρξη συνεργού.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη» υπογράμμισε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως δήλωσε, η κατηγορούμενη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της κατέληξε από παθολογικά αίτια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Για τον φερόμενο συνεργό της αποκάλυψε μόνο ένα μικρό όνομα.

Στην ίδια δήλωση η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε ότι ίσως χρειαστεί ανθρωπολογική εξέταση, καθώς βρέθηκε μόνο σκελετός, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο χρόνος ταφής και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από την πλευρά της, η 62χρονη, μέσω του δικηγόρου της, υποστήριξε ότι δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της λόγω μεγάλης οικονομικής ανάγκης, για να συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη και επίδομα.

Ο συνήγορος υπογράμμισε ότι η πελάτισσά του «νιώθει ντροπή και έχει μετανιώσει», ενώ διευκρίνισε πως εργαζόταν στον δήμο Τανάγρας αλλά είχε βαρύ οικονομικό παρελθόν και χρέη που θα αποδείξει με έγγραφα στο δικαστήριο.

Αναφορικά με τον «Γιάννη», τον άνδρα που η 62χρονη φέρεται να κατονόμασε ως συνεργό της στην ταφή της μητέρας της, ο δικηγόρος της σημείωσε ότι «δεν βρίσκεται πλέον στο χωριό» και πως η πελάτισσά του δεν γνωρίζει πού μπορεί να εντοπιστεί.