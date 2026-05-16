Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, τον Παύλο Πολάκη, το απόγευμα του Σαββάτου, (16/05).

Η απόφαση του Φάμελλου ήρθε μετά την σφοδρή επίθεση του Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, ενόψει τη δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία και ζήτησε σύγκλιση των κομματικών οργάνων.

Η ανάρτηση του Πολάκη:

«ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα, του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός (φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα, μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!».

Δείτε την ανάρτηση:

Η ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη: