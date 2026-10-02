Μια καθηλωτική και σπαρακτική μαρτυρία κατέθεσε σε εκπομπή η μητέρα ενός νεαρού, ο οποίος πριν από τρία χρόνια, στα 16 του χρόνια, έμεινε τετραπληγικός έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα κοντά στο Κιάτο.

Ο ανήλικος τότε μαθητής είχε μπροστά του ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον, το οποίο κόπηκε βίαια στη μέση. Όπως ανέφερε η μητέρα του:

«Ήταν τότε 16 χρονών, είχε έτοιμα τα χαρτιά του για το δίπλωμα, έκανε μαθήματα οδήγησης και είχε λαμπρό μέλλον στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, είχε ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα.»

Η στιγμή που η ίδια ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε στο σημείο χαράχτηκε για πάντα στη μνήμη της:

«Με βρίσκει ο φίλος του και πάμε στον τόπο του ατυχήματος. Λιποθυμώ, αλλά θυμάμαι το παιδί μου να βγάζει βρόγχους θανάτου στον δρόμο, κάτω.»

«Διέλυσε τον γιο μου. Τον έκανε θρύψαλα.»

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, ο γιος της κινούνταν κανονικά και με χαμηλή ταχύτητα, φορώντας το κράνος του, όταν συνέβη το μοιραίο χτύπημα:

«Το παιδί κατέβαινε προς το Κιάτο με πολύ χαμηλή ταχύτητα, με το κράνος του. Ένας ηλικιωμένος οδηγός πέρασε το STOP, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και διέλυσε τον γιο μου. Τον έκανε θρύψαλα. Αυτή τη στιγμή είναι τετραπληγικός.»

Η απροσεξία του άλλου οδηγού άλλαξε για πάντα τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας, αφήνοντας μια μάνα μόνη να παλεύει για την επιβίωση του παιδιού της:

«Η απροσεξία ενός ηλικιωμένου, που δεν έπρεπε καν να οδηγεί, στοίχισε τη ζωή ενός παλικαριού 16 ετών, ορφανού από πατέρα. Εμένα το παιδί μου είναι τετραπληγικό. Υποφέρω μαζί του. Κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα για να επιβιώσουμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο σύστημα.»

Η οργή της μητέρας για την έλλειψη μεταμέλειας του οδηγού

Πέρα από το βαρύ πλήγμα της αναπηρίας, η μητέρα εξέφρασε την έντονη πικρία και την οργή της για την παντελή έλλειψη μεταμέλειας και ενδιαφέροντος από τον υπαίτιο οδηγό:

«Αυτό που είναι πραγματικά εξοργιστικό είναι να σε εγκαταλείψει, σε εισαγωγικά. Δεν σε εγκατέλειψε στον δρόμο, γιατί ήρθε η αστυνομία, αλλά σε εγκατέλειψε στη ζωή. Αυτός που χτύπησε το παιδί μου δεν πήρε ένα τηλέφωνο να δει εάν είναι καλά.»

Στην νομική διάσταση της υπόθεσης και στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας, Αγαμέμνων Τάτσης, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από την ευθύνη του ατυχήματος:

«Δέχθηκε το δικαστήριο ότι η ευθύνη των οδηγών των οχημάτων είναι δεδομένη ασχέτως εάν ο άλλος εμπλεκόμενος έχει δίπλωμα ή όχι. Υπαίτιος στο ατύχημα είναι αυτός που παραβιάζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.»