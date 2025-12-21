Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση σε βάρος γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, καθώς ο άνδρας μπήκε στο μικροσκόπιο των Αρχών για υπόθεση φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Ανεστίδη, ο οποίος όπως έγινε γνωστό, ελέγχεται για εμπλοκή στο γνωστό σκάνδαλο.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων φέρεται να έλαβε για 16 αγροτεμάχια – για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του – παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

Η εν λόγω υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια μετά από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης. Από την διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τα έτη 2019-2024. Στη διάρκεια του ελέγχου εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, ώστε να χορηγηθεί η Επιδότηση.

Εκεί διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα, είτε ως μισθωμένα στις Αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Ακολούθως, οι αρμόδιες Αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αγροτεμάχια που δηλώνει, συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε περισσότερα από 210.000 ευρώ.

Για το έτος 2025, ο κ. Ανεστίδης υπέβαλε νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια.