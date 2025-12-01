Το περασμένο Σαββατοκύριακο σημειώθηκε διάρρηξη στο δημαρχείο Σαρωνικού με αποτέλεσμα οι δημοτικοί υπάλληλοι ερχόμενοι σήμερα το πρωί στα γραφεία τους να τα βρουν άνω κάτω.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι πολλοί χώροι είχαν παραβιαστεί, ενώ προκλήθηκαν και φθορές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες παραβίασαν περισσότερα από 10 γραφεία στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Το δημαρχείο παρέμενε κλειστό από το Σάββατο, όταν και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο αμφιθέατρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο: