«Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα», λέει η λαϊκή παροιμία αλλά στην περίπτωση ενός 35χρονου δεν υπήρξε τρίτη φορά.

Διέρρηξε ένα σπίτι στην περιοχή των Αχαρνών αλλά είχε το θράσος να επιστρέψει, την ίδια μέρα, και να ξαναμπεί στο ίδιο σπίτι και να κλέψει επιπλέον αντικείμενα.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ να του περνούν χειροπέδες ύστερα από αναζητήσεις σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου της αστυνομίας, «στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ έτερα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες».

Τελικά, ο 35χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο ανέλαβε την υπόθεση, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.