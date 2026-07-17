Ένα εξαιρετικά καλά οργανωμένο και δίκτυο παράνομης διακίνησης μεταναστών, το οποίο μετέφερε ανθρώπους υπό άκρως επικίνδυνες συνθήκες σε καρότσες αγροτικών οχημάτων (pick-up), εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το European Migrant Smuggling Center της Europol.

Η γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση, που εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αττική, οδήγησε στη σύλληψη πέντε μελών της οργάνωσης.

Το κύκλωμα, χρησιμοποιώντας οχήματα με ξένες πινακίδες, παραλάμβανε τους μετανάστες από τον Έβρο και τους μετέφερε στην ενδοχώρα, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Βίντεο δείχνει τους μετανάστες που εντόπισαν οι Αρχές κατά την έφοδό τους σε σπίτι – κρυψώνα:

Το προφίλ της οργάνωσης και οι συλλήψεις

Από την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των αρχών ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή συνολικά εννέα μελών στην οργάνωση τρεις Έλληνες και έξι ξένης καταγωγής, ηλικίας από 29 έως 72 ετών.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης:

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αττική.

της οργάνωσης σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αττική. Δύο μέλη βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε ελληνικές φυλακές για παρόμοια αδικήματα.

σε ελληνικές φυλακές για παρόμοια αδικήματα. Δύο ακόμη άτομα αναζητούνται από τις αρχές.

από τις αρχές. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ακόμη αλλοδαπών συνεργών, οι οποίοι είναι επίσης ήδη φυλακισμένοι στη χώρα.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για μεταφορά παράτυπων αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το κέρδος, από την οποία προέκυψε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των μεταφερόμενων.

Βίντεο με τη σύλληψη ενός από τους συλληφθέντες:

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος: Τα βουλγαρικά pick-up και οι διαδρομές του Έβρου

Η μεθοδολογία της οργάνωσης βασιζόταν σε μια πολύ συγκεκριμένη και μελετημένη τακτική προκειμένου να περνά απαρατήρητη από τους αστυνομικούς ελέγχους. Το κύκλωμα προμηθευόταν φορτηγά οχήματα τύπου pick-up (4×4) από χώρες του εξωτερικού, κυρίως από τη Βουλγαρία, τα οποία χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά.

Το επιχειρησιακό σχέδιο εξελισσόταν ως εξής:

Οι οδηγοί της οργάνωσης παραλάμβαναν τους νεοεισερχόμενους μετανάστες από παραποτάμιες περιοχές του Έβρου .

. Τους στοίβαζαν στις καρότσες και τους εσωτερικούς χώρους των pick-up, εκθέτοντάς τους σε τεράστιο κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος.

Μέσω του οδικού δικτύου, τους μετέφεραν και τους αποβίβαζαν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.

Κέρδη μισού εκατομμυρίου και λαθραία τσιγάρα

Η δράση της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας τεκμηριώθηκαν τουλάχιστον οκτώ παράνομες μεταφορές. Σε κάθε δρομολόγιο οι διακινητές «στρίμωχναν» κατά μέσο όρο από 8 έως 14 άτομα, με το συνολικό παράνομο όφελος της σπείρας να εκτιμάται ότι αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επτά σπίτια και σε μία αποθήκη-συνεργείο, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

7 φορτηγά οχήματα τύπου pick-up (4×4) , τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορές.

, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορές. 6 επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.Ε.) .

. Πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών.

Επιπλέον, στο σπίτι ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκε μια παράλληλη παράνομη δραστηριότητα, καθώς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.570 πακέτα λαθραία τσιγάρα και 1.079 συσκευασίες λαθραίου καπνού, που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη και μια αλλοδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση του τελωνειακού κώδικα.

Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. που δείχνει τον εντοπισμό αλλοδαπών σε καρότσα αυτοκινήτου και τα λαθραία τσιγάρα:

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τα περαιτέρω.