Η διάλεξη με τίτλο «ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΤΑΞΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ – ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ’», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/03, στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η παρούσα διάλεξη εντάσσεται στη σειρά ανοικτών διαλέξεων με τίτλο «Εκτός Ύλης(;)», η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Οικονομετρίας (EO) και του Εργαστηρίου ΕΜΟΠ. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών, μέσα από την επαφή τους με ιδέες και γνωστικά πεδία που, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, βρίσκονται εκτός του στενού πυρήνα της οικονομικής θεωρίας, αλλά παρουσιάζουν ουσιαστικές διασυνδέσεις με αυτήν.

Η πρώτη διάλεξη της σειράς κινήθηκε γύρω από θέματα θεωρίας αριθμών και κρυπτογραφίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην λιγότερο γνωστή συμβολή του John Nash στον χώρο αυτό. Η δεύτερη διάλεξη, με ομιλητή τον Σωτήρη Μητραλέξη, στρέφεται σε ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα: την ενδεχόμενη μεταβολή της κατανομής ισχύος στο διεθνές σύστημα και τη δυναμική μετάβαση μεταξύ ειρήνης και πολέμου.

Ως διεθνές σύστημα κρατών, πότε μπορούμε να έχουμε ειρήνη και πότε αυτή διολισθαίνει σε πόλεμο; Πόσο έχει αλλάξει η πλανητική τάξη και οι ισορροπίες της από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; Κλείνουν σήμερα μεγάλοι ιστορικοί κύκλοι και τι συνεπάγεται αυτό; Τι σημαίνει η μετάβαση από το διπολικό σύστημα του Ψυχρού Πολέμου στη μονοπολική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών και, πλέον, σε έναν υπό διαμόρφωση πολυπολικό κόσμο; Γιατί μιλούμε για «πολυπολικό» και όχι «τριπολικό» κόσμο, ενώ ο πλανήτης φαίνεται να διαθέτει τρεις μεγάλες δυνάμεις; Τα κράτη «σκέφτονται» και, αν ναι, πώς; Τι εννοούμε όταν μιλάμε για «Δύση» και αποτελεί η ιστορική της περίοδος κανονικότητα ή παρέκκλιση;

Με έμφαση στην ταραχώδη παγκόσμια συγκυρία, η διάλεξη προσεγγίζει τα παραπάνω ερωτήματα από την οπτική της ρεαλιστικής σχολής των διεθνών σχέσεων.

Ο Σωτήρης Μητραλέξης είναι επίτιμος ανώτερος ερευνητικός εταίρος (Honorary Senior Research Fellow) στο University College London, επισκέπτης καθηγητής στο IOCS του Cambridge και διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι επίσης διδάκτωρ νομικής και θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτωρ φιλοσοφίας της Freie Universität Berlin.

Έχει διατελέσει επίκουρος καθηγητής στο Istanbul Sehir University και έχει εργαστεί ως ερευνητής στα Πανεπιστήμια Princeton, Cambridge, Winchester και Erfurt, καθώς και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Peterhouse του Cambridge. Έχει επίσης διατελέσει εντεταλμένος διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου.

