Ποινή φυλάκισης 24 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επιβλήθηκε στην 60χρονη καθηγήτρια και Διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με χαρτοταινία έναν 13χρονο μαθητή και ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει με χαρτοταινία τα χέρια.

Στην σημερινή απολογία της η καθηγήτρια είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία στον μαθητή, στην συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη, και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον 13χρονο.

Η καταδικασθείσα άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Πλημμελειοδικείου Σερρών και αφέθηκε ελεύθερη.

Η απολογία της καθηγήτριας

Η 60χρονη καθηγήτρια και Διευθύντρια Γυμνασίου, υποστήριξε για το περιστατικό στην απολογία της τα ακόλουθα:

«Την Πέμπτη παρουσιάζαμε εργασίες στην τάξη. Όλοι μιλούσαν το ίδιο και ο 13χρονος. Λέω στην αδερφή του μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει; Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα.

Στο μεσοδιάστημα εγώ βγήκα έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν γύρισα ήταν δεμένα τα χέρια του. Δεν τους είπα εγώ να τον δέσουν. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου.

Περίπου 10 λεπτά ήταν το παιδί με την ταινία στο στόμα. Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω γύρω από το στόμα. Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα».

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο ΕΡΤNews λέγοντας ότι έμαθε για το συμβάν από την κόρη της.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για “προβληματική συμπεριφορά” της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

Η 60χρονη καθηγήτρια συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Στο μεταξύ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

