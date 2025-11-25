Bολές φορητού οπλισμού, βαρέως οπλισμού και όπλων καμπύλης τροχιάς, στο Πεδίο Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ» καθώς και στο Πεδίο Βολής «ΑΛΙΚΗΣ» Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιούνται από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, από την ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ».

Σύμφωνα με την Διοίκηση της Μεραρχίας, επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ

Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ

Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Όπως ενημερώνει η Διοίκηση, στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται κάθε κίνηση, ή παραμονή ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.

Παράλληλα επισημαίνεται πως βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική, ή αστυνομική αρχή.