Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι από σήμερα Πέμπτη 08/01 προχωρούν σε νέα σκληρότερη στάση, με αποκλεισμό Τελωνείων και Εθνικών Οδών, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν από τη δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε για τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με κυβερνητικές πηγές να θέτουν έναν βασικό όρο για μία τέτοια εξέλιξη: την καθολική εκπροσώπηση των κινητοποιούμενων αγροτών.

Από το πρωί της Πέμπτης (8/1) ξεκινά το 48ωρο αγροτικό «μπλακ άουτ» σε πολλά σημεία της χώρας, με τους αγρότες να κλείνουν εθνικές οδούς και παράδρομους. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης θα είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα. Κλειστά θα παραμείνουν τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, με μόνη διέλευση μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων.

Το Μέγαρο Μαξίμου από την πλευρά του διαμηνύει πως σκοπεύει να απαντήσει τόσο σε δικαστικό επίπεδο, όσο και με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. Το απόγευμα της Τετάρτης (7/1), ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση, όμως η αστυνομία, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να παρέμβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Πρακτικά αυτό συνεπάγεται ότι ενεργοποιείται το λεγόμενο plan B για το οποίο έχει προϊδεάσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση. Ουσιαστικά πρόκειται για τη βεβαίωση προστίμων σε μια σειρά από παραβάσεις που έχουν καταγραφεί. Τα πρόστιμα αναμένεται να αρχίσουν να καταλογίζονται διοικητικά, μέσω taxis και όχι με την παραδοσιακή μορφή των κλήσεων από την τροχαία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες υπογράμμισε ότι και η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της, καθώς, όπως πρόσθεσε «Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών».

Το ραντεβού με Μητσοτάκη μόνο με όρους ενότητας του αγροτικού κινήματος

Λίγο αργότερα, από την Κυβέρνηση δήλωσαν ότι προηγείται ο διάλογος, με ανοιχτούς δρόμους, καταρχήν με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και εφόσον υπάρξει εκλογή κοινών εκπροσώπων για όλα τα μπλόκα, τότε μπορεί να υπάρξει και ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.

Ουσιαστικά από το Μαξίμου θεωρούν ότι βασική προϋπόθεση για τον διάλογο, αλλά και ως κίνηση καλής θέλησης από τους αγρότες, είναι να ανοίξουν τους δρόμους και να προσέλθουν σε διάλογο με τους Υπουργούς Χατζηδάκη και Τσιάρα που έχουν «άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων».

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν απέρριψαν το αίτημα για συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα δεχτεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι που θα περάσουν την πόρτα του Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών και θα εκπροσωπούν όλα τα μπλόκα.

Ο χάρτης με τα μπλόκα που κλείνουν περάσματα

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα των αγροτών, αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστά τούνελ, αλλά με ανοιχτές παρακαμπτήριους, αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της χθεσινής τους συνέλευσης, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Μάλιστα, την Πέμπτη θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν τη δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής. Από την Πέμπτη, στις 10 το πρωί, αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου, πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Σε 48ωρο αποκλεισμό στην Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης και οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, αποφάσισαν και αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00.

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Σε τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και όλων των παρακαμπτήριων, αποφάσισαν σε συνέλευσή τους οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου. Όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας, που θα παραμείνουν στο σημείο όπου έχουν στήσει το μπλόκο και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο και των γύρω δρόμων, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας θα προχωρήσουν στις 10:00 το πρωί οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως επισημαίνεται, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα ξεκινήσει στις 10:00.

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11 το πρωί οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά χθες το απόγευμα, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση. Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας. Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Αποκλεισμοί και στα Τελωνεία

Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν την Πέμπτη και αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.