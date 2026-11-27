Σε συνθήκες που προσομοίωναν ένα σφοδρό σεισμικό πλήγμα σε αστικό ιστό δοκιμάστηκαν οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης «ΜΙΤΟΣ 2026».

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα, την οποία διοργάνωσε η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που όλα τα Ειδικά Τμήματα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) συνέπραξαν ταυτόχρονα σε ένα κοινό επιχειρησιακό σενάριο.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με διεθνή πρότυπα

Ο σχεδιασμός της άσκησης βασίστηκε στα διεθνή πρότυπα MUSAR (Medium Urban Search and Rescue), ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις του οργανισμού INSARAG. Στο πεδίο, τα στελέχη των ΕΤΑΚ κλήθηκαν να διαχειριστούν την κατάρρευση κτιρίων σε δύο διαφορετικά σημεία, αναλαμβάνοντας τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό παγιδευμένων ανθρώπων μέσα από τα ερείπια. Παράλληλα, η εκπαίδευση κάλυψε το κρίσιμο σκέλος της παροχής πρώτων βοηθειών και της άμεσης διαχείρισης των τραυματιών.

Σύγχρονα μέσα και πρεμιέρα για νέα οχήματα

Για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, οι διασώστες είχαν στη διάθεσή τους εξοπλισμό αιχμής, όπως θερμικές κάμερες και drones, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή των ομάδων σκύλων έρευνας και διάσωσης. Τον συντονισμό των ενεργειών υποστήριξε η ανάπτυξη του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Ξεχωριστό στοιχείο της «ΜΙΤΟΣ 2026» αποτέλεσε η πρώτη επιχειρησιακή χρήση νέων μέσων που εντάχθηκαν πρόσφατα στον στόλο της ΔΙΚΑΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, στο πεδίο επιχειρήσεων έκαναν πρεμιέρα τρία νέα οχήματα τύπου VAN, καθώς και το πρώτο από τα έξι καινούργια pickup 4×4, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.