Τα δικαστήρια ανοίγουν στις 16 Σεπτεμβρίου και φέρνουν την κυβέρνηση αντιμέτωπη με πολλές σημαντικές υποθέσεις που αναμένεται να εξεταστούν, υποθέσεις που προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Νέα Δημοκρατία.

Αναμένονται δίκες για την τραγωδία στα Τέμπη, το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Οι δίκες αυτές αποκτούν μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς βρισκόμαστε σε ένα κλίμα προεκλογικό, είτε το παραδέχεται ο πρωθυπουργός είτε όχι.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέα Δημοκρατίας που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, στις 2 Οκτωβρίου στο εδώλιο θα κάτσει η Κατερίνα Παπακώστα και έπειτα θα ακολουθήσουν ο Χρήστος Μπουκώρος στις 27 Οκτωβρίου, ο Μάξιμος Σενετάκης στις 30 Οκτωβρίου και ο Κώστας Σκρέκας στις 12 Νοεμβρίου.

Ακόμη έχουν προγραμματιστεί δίκες για 18 πρόσωπα που δεν ανήκουν στον χώρο της πολιτικής. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, καθώς και πρώην στελέχη του οργανισμού, υπάλληλοι και συνεργάτες πολιτικών γραφείων. Στη «δίνη» των δικών αναμένεται να βρεθούν και οι πέντε υποθέσεις που αφορούν τις φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων από τις Σέρρες, τα Γιαννιτσά, την Κοζάνη, το Αγρίνιο και την Κρήτη.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να στηθεί νέο Ειδικό Δικαστήριο για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Δημήτρης Μητρούλιας, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει προτείνει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη κατηγορούμενων στο Ειδικό Δικαστήριο για πλημμέλημα παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται η πιθανότητα και δεύτερος παραπομπής δεύτερου πρώην κυβερνητικού προσώπου στο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία που αφορά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή επίσης για παράβαση καθήκοντος έπειτα από δικογραφία που είχε διαβιβάσει ο ειδικός Ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης.

Υποκλοπές

Επανέρχεται και η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς στις 11 Δεκεμβρίου έχει τεθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων επιχειρηματιών που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικά για τις υποκλοπές.

Με την νέα χρονιά και συγκεκριμένα στις 7 Απριλίου αναμένεται να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή οκτώ προσώπων που καταγγέλλουν ότι παρακολουθήθηκαν μέσω Predator.

Ειδικότερα, η αγωγή είναι κατά της εταιρείας Intellexa και 13 προσώπων που συνδέονται με αυτή. Αποζημίωση ζητούν οι πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Πηνελόπη Μηνιάτη, Αντωνία Πρίμπα, Αγγελική Ρούσου, η Ζωή Μαρία Σάκκαλη, ο δικηγόρος Ιωάννης Φυτιλής, οι δημοσιογράφοι Σπύρος Σιδέρης και Θανάσης Κουκάκης και η Άρτεμις Σίφορντ.

Έχουμε πολλά να περιμένουμε με το νέο δικαστικό έτος.