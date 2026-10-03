Ο Άλκης Δαυίδ βρίσκεται στη δίνη μιας σφοδρής δικαστικής διαμάχης τα τελευταία 15 χρόνια με πέντε γυναίκες, οι οποίες των κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση.

Το δικαστήριο του Λος Άντζελες χθες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου επιδίκασε επίσημα το ποσό των 90.000.000 δολαρίων σε μία από τις καταγγέλλουσες, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Ο γόνος της ισχυρής οικογένειας Λεβέντη – Δαυίδ δεν κατάφερε τελικά να φέρει τη δίκη στα «μέτρα» του και ανατρέψει την δικαστική απόφαση στο Εφετείο. Η πρώτη δίκη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2024, κατά την οποία στην ανώνυμη καταγγέλλουσα είχε επιδικαστεί το ποσό των 900.000.000 δολαρίων, αλλά και οι υπόλοιπες γυναίκες έλαβαν αποζημιώσεις.

Το ίδιο καλοκαίρι, ο Άλκης Δαυίδ είχε καταθέσει αγωγή σε βάρος έξι ατόμων, προσπαθώντας να αμυνθεί. Ειδικότερα, κατέθεσε την αγωγή στο Πρωτοδικείο και παρέδωσε στο δικαστήριο και συμπληρωματικό υπόμνημα, αλλά τελικά δεν απέδωσε καρπούς η προσπάθεια.

Η πρώην εργαζόμενη του, η Λόρεν Ριβς νίκησε το δικαστήριο του 2019 στο Λος Άντζελες και έλαβε αποζημίωση 4.350.000 δολάρια ως αποζημίωση, την οποία αμφισβήτησε ο γόνος της ισχυρής ελληνικής οικογένειας.

Του στοίχισε την κατοικία του στις Σπέτσες… Ήταν ένα από τα πρώτα δικαστικά «χαστούκια» που έφαγε ο κληρονόμος της Coca-Cola HBC.

Η Ριβς αφού δεν βρήκε περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία στις ΗΠΑ, τα αναζήτησε στην Ελλάδα και κατάφερε να βγάλει την αγαπημένη του βίλα στο «σφυρί». Και πάλι το καλοκαίρι του 2024, ο γιος του Ανδρέα Δαβίδ κατέθεσε μήνυση εναντίον της Ριβς και ακόμη δύο γυναικών και των δικηγόρων που τις εκπροσωπούσαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που τον στοχοποιούσε.

Όμως, την ίδια περίοδο είχε να αντιμετωπίσει μια νέα δικαστική ήττα, αυτή από το ανώνυμο θύμα του, στην οποία επιδικάστηκε πρωτόδικα το υπέρογκο ποσό των 900.000.000 δολαρών.

Την βίαζε επί τρία χρόνια

Το ποσό «μαμούθ» που επιδικάστηκε στη γυναίκα που αποφάσισε να διατηρήσει την ανωνυμία της αφορά υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και βιασμού από το 2016 ως το 2019, όταν η ίδια εργαζόταν σε εταιρεία του.

Τρεις καταδίκες για το ίδιο αδίκημα

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Άλκης Δαυίδ καταδικάζεται για σεξουαλική κακοποίηση. Συνολικά πέντε γυναίκες τον έχουν σύρει στα δικαστήρια, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, προσβολή προσωπικότητας και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οι οποίες και δικαιώθηκαν. Οι δύο κέρδισαν τόσο πρωτόδικα όσο και την έφεση που άσκησε κατά της απόφασης ο δισεκατομμυριούχος, που ζει κυρίως μεταξύ Γκστάαντ και Λος Άντζελες.

Η πρώτη περίπτωση που τον κατήγγειλε, η Μαχίτ Καν, είδε τον δικαστή στο ανώτερο δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες να της επιδικάζει 58.000.000 δολάρια ως αποζημίωση για σεξουαλική παρενόχληση από το πρώην αφεντικό της. Στο μεταξύ, είχε προηγηθεί η αγωγή της Τσάσιτι Τζόουνς, ενώ το κακό τρίτωσε με τη Λορίν Ριβς, η οποία υπέστη ό,τι περίπου και οι άλλες δύο, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν στις δίκες τους.

Ο Δαυίδ καταδικάστηκε να καταβάλει στην πρώην υπάλληλό του Λόρεν Ριβς 3.500.000 ευρώ. Η Ριβς, που ήταν σεναριογράφος στη FilmOn TV κατήγγειλε ότι ο μεγιστάνας «κατέβασε το παντελόνι και πίεσε το κεφάλι μου στον καβάλο του».

Δικαστήριο της Καλιφόρνιας καταδίκασε τον επιχειρηματία να καταβάλει συνολική αποζημίωση 10.000.000 ευρώ στην Τσέισετι Τζόουνς, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Δαυίδ την απέλυσε όταν αρνήθηκε να κάνει σεξ μαζί του. Ο επιχειρηματίας ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μαζί της και τελικά κλήθηκε να καταβάλει συνολικά 7.670.000 ευρώ.

Λίγα λόγια για τον Άλκη Δαυίδ

Ας κάνουμε ένα flashback και ας δούμε ποιoς ήταν και είναι ο Άλκης Δαυίδ.

Ελληνοκύπριος, γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας το 1968, μεγάλωσε στις πολυτελείς συνοικίες του Λονδίνου, πήγε σχολείο στο Γκστάαντ, σπούδασε στο Λονδίνο, στο Royal College of Art, και έκανε μεταπτυχιακά στο AU στην Ουάσιγκτον. Με πατρίδα επιλογής το Λος Άντζελες, ο Άλκης Δαβίδ, μότο του οποίου είναι το «η ζωή είναι αδιάφορη από τη θέση του θεατή», δεν παύει να απασχολεί τα παγκόσμια ΜΜΕ ως κακομαθημένος κυνηγός ηδονών, αυτάρεσκος, με την αίσθηση πως το σύμπαν κινείται γύρω του και η ανωτερότητά του μετριέται στα μάτια της πλειονότητας του κοινωνικού συνόλου μόνο από την τεράστια οικονομική υπεροχή του, την ικανή να βάλει τους υπολοίπους να του ικανοποιούν καπρίτσια, γούστα και νέων καιρών και κόσμων καουμποϊλίκια…

Ο Ελληνοκύπριος δισεκατομμυριούχος και κληρονόμος της αυτοκρατορίας εμφιάλωσης της Coca-Cola HBC, Άλκης Δαυίδ (Alki David), έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια σωρεία αγωγών και καταγγελιών στις ΗΠΑ για σεξουαλική παρενοχλήση, κακοποίηση, εκφοβισμό και ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας με τον ίδιο να μην βάζει «μυαλό».