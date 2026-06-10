Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη πανελλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία έχει νεκρώσει τη δραστηριότητα στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες όλης της χώρας. Με κεντρικό σύνθημα «Απεργούμε για τη ζωή και την αξιοπρέπεια μας», οι δικαστικοί υπάλληλοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις προσωπικού και τις δύσκολες καθημερινές συνθήκες εργασίας που, όπως καταγγέλλουν, έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.

Η κινητοποίηση, που προκηρύχθηκε από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ), έχει αίτημα την επίλυση σε χρόνια προβλήματα του κλάδου, τα οποία οξύνθηκαν περαιτέρω με την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη.

Τα βασικά αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, εστιάζοντας σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Μαζικές προσλήψεις προσωπικού: Καταγγέλλεται ότι οι κενές οργανικές θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα ξεπερνούν το 30%, με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες υπάλληλοι να επωμίζονται τεράστιο όγκο εργασίας, που οδηγεί σε εργασιακή εξάντληση.

Επαναφορά επιδομάτων: Οι υπάλληλοι ζητούν την επαναφορά του επιδόματος ειδικών συνθηκών, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Εκσυγχρονισμός των υποδομών: Επισημαίνονται σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές πολλών δικαστικών μεγάρων, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινή ροή της εργασίας τους.

Αντιδράσεις για τον νέο δικαστικό χάρτη

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων, η αναδιάρθρωση των δικαστηρίων μέσω του νέου δικαστικού χάρτη έγινε χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διοικητικό χάος. Όπως τονίζουν, αντί να λυθούν τα προβλήματα, αυξήθηκαν οι μετακινήσεις προσωπικού και εντάθηκε η πίεση στις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Δείτε εικόνες και βίντεο της «Ζούγκλας» από την κινητοποίησή τους έξω από το κτήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας: