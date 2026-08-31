Σε τροχιά ολικής ψηφιοποίησης και ταχείας αποσυμφόρησης εισέρχεται το ελληνικό δικαστικό σύστημα, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου ακολουθεί η καθολική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υπόθεσης στην πολιτική δικαιοσύνη.

Με διπλό στόχο την εξάλειψη των ανενεργών υποθέσεων από τα πινάκια και τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, οι δύο αυτές παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιδιώκουν να μεταφέρουν δίκες που είχαν προσδιοριστεί ακόμη και για το 2039 εντός της επόμενης διετίας.

«Εκκαθάριση» 36.500 ανακοπών: Από το 2039 στο 2028

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στις ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (υποθέσεις συνδεδεμένες με πλειστηριασμούς), όπου χιλιάδες δικογραφίες λιμνάζουν στα πινάκια ενώ στην πραγματικότητα έχουν διευθετηθεί ή μπορούν να συνενωθούν.

Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ο επαναπροσδιορισμός και η εκδίκαση περίπου 36.500 εκκρεμών ανακοπών. Με τη νέα διαδικασία, υποθέσεις που σήμερα έφταναν να προσδιορίζονται ακόμη και για το 2039, μετακινούνται χρονικά προς τα πίσω, με προοπτική να έχουν εκδικαστεί το αργότερο έως το 2028.

Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

Υποβολή αίτησης: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση επαναπροσδιορισμού χωρίς επιβάρυνση των γραμματειών των δικαστηρίων.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση επαναπροσδιορισμού χωρίς επιβάρυνση των γραμματειών των δικαστηρίων. Διαγραφή ανενεργών υποθέσεων: Εάν δεν υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση, η ανακοπή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και διαγράφεται οριστικά από τα πινάκια .

Εάν δεν υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση, η ανακοπή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και . Αποσυμφόρηση: Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου, μόλις το 1/3 των υποθέσεων που εμφανίζονται σήμερα ως εκκρεμείς είναι πραγματικά ενεργές, γεγονός που σημαίνει ότι τα 2/3 των πινακίων θα «καθαρίσουν» άμεσα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου, μόλις το που εμφανίζονται σήμερα ως εκκρεμείς είναι πραγματικά ενεργές, γεγονός που σημαίνει ότι τα 2/3 των πινακίων θα «καθαρίσουν» άμεσα. Ταχείες αποφάσεις: Η απόφαση θα εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη συζήτηση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, ενώ όλες οι επαναπροσδιορισμένες ανακοπές προβλέπεται να εκδικαστούν εντός τριών ετών.

Καθολικός ηλεκτρονικός φάκελος υπόθεσης από 16 Σεπτεμβρίου

Ενώ η πλατφόρμα ανακοπών ρυθμίζει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υπόθεσης αναμορφώνει εξ ολοκλήρου το μέλλον της πολιτικής δίκης. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, η κατάθεση, η συμπλήρωση, η διακίνηση και η παρακολούθηση κάθε δικαστικής υπόθεσης θα γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο θα συγκεντρώνονται ψηφιοποιημένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία: αγωγές, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, πληρεξούσια, παράβολα, νομιμοποιητικά έγγραφα, ένορκες βεβαιώσεις, πραγματογνωμοσύνες, εκθέσεις αυτοψίας, έγγραφα διαμεσολάβησης και δικαστικές αποφάσεις. Ο φάκελος θα ακολουθεί την υπόθεση από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έως και τα Ανώτατα Δικαστήρια σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει λύση σε ένα τεράστιο πρακτικό πρόβλημα, καθώς ένας μέσος δικαστικός φάκελος φτάνει τις 3.000 σελίδες, ενώ στο πλαίσιο της συνολικής ψηφιοποίησης των αρχείων της δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη η μετατροπή περίπου 300 εκατομμυρίων σελίδων ιστορικών εγγράφων σε ψηφιακή μορφή.

Αλλαγές για δικηγόρους και δικαστές

Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο εργασίας των συλλειτουργών της δικαιοσύνης:

Για τους δικηγόρους: Η κατάθεση αγωγών και εγγράφων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το γραφείο τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής διαθέσιμης δικασίμου μέσα από το σύστημα. Ο προσδιορισμός της συζήτησης ορίζεται σε 200 έως 210 ημέρες από την κατάθεση, διασφαλίζοντας προβλεψιμότητα.

Η κατάθεση αγωγών και εγγράφων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το γραφείο τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής διαθέσιμης δικασίμου μέσα από το σύστημα. Ο προσδιορισμός της συζήτησης ορίζεται σε από την κατάθεση, διασφαλίζοντας προβλεψιμότητα. Για τους δικαστές: Παρέχεται άμεση πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας από ένα ενιαίο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Όλα τα έγγραφα φέρουν ηλεκτρονική πιστοποίηση και μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.

Παρέχεται άμεση πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας από ένα ενιαίο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Όλα τα έγγραφα φέρουν ηλεκτρονική πιστοποίηση και μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης. Διατήρηση αρχείων: Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελεσιδικία της απόφασης, ενώ βασικά έγγραφα (όπως το εισαγωγικό δικόγραφο και η απόφαση) παραμένουν στο σύστημα διηνεκώς.

Απευθείας διασύνδεση με ΑΑΔΕ, Μητρώο Πολιτών και ΓΕΜΗ

Ένα από τα πλέον ουσιαστικά χαρακτηριστικά της νέας υποδομής είναι η διαλειτουργικότητα με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Κράτους.

Το σύστημα διασυνδέεται άμεσα με την ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών και το ΓΕΜΗ, επιτρέποντας την αυτόματη ηλεκτρονική άντληση πιστοποιητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη επανειλημμένης προσκόμισης εγγράφων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της Δημόσιας Διοίκησης, επιταχύνοντας περαιτέρω τις δικαστικές διαδικασίες.