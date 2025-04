Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω θα καθίσει την 5η Μαΐου 2025, ένας 53χρονος Ροδίτης κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων, με τη μορφή της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του.

To ιστορικό της υπόθεσης, όπως περιγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, έχει ως εξής:

Τη 17η Ιουνίου 2020 υπηρετούντες στο 4° Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αστυνομικοί, με τη συνδρομή των υπηρετούντων στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου συναδέλφων τους, πραγματοποίησαν παρουσία δικαστικού λειτουργού νόμιμη έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου για τη διερεύνηση του ενδεχομένου τέλεσης της άδικης πράξης της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Προηγουμένως πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου γνωστοποίησε ότι ένας αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης κινητού τηλεφώνου αντιστοιχεί στον κατηγορούμενο, ενώ είχε προκύψει πως συνδέεται με κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, που γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δυνάμει εγγράφων του Εθνικού Γραφείου Europol με αναφορές του Οργανισμού National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) που εδρεύει στις Η.Π.Α..

Οι αναφορές προέρχονται από διαδικτυακές εταιρείες εντός της επικράτειας των Η.Π.Α. και αφορούν χρήστες που διαπιστώθηκε να κατέχουν ή/και να διαμοιράζουν υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 ανέβασε στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» έξι αρχεία με περιεχόμενο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στην κατ’ οίκον έρευνα, βρέθηκε και κατασχέθηκε στην κατοχή του κατηγορουμένου και ειδικότερα επάνω του, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας «Samsung», μοντέλου Galaxy A3, η οποία περιείχε μία κάρτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Τα κατασχεθέντα απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όπου και εξετάστηκαν και συντάχθηκε Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης του 7ου Τμήματος Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Δ.Ε.Ε..

Από την Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κατείχε αποθηκευμένο στην ανωτέρω συσκευή μεγάλο αριθμό αρχείων υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, ήτοι 659 αρχεία βίντεο που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και 199 αρχεία εικόνας με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Προέκυψε ότι σε διαδρομή αποθήκευσης των αρχείων βίντεο που είχε λάβει από τρίτα αγνώστων εισέτι στοιχείων πρόσωπα μέσω συνομιλιών που είχε συμμετάσχει, με ονόματα συνομιλιών «GROUP.XXXKIDS», «Onlycpboytoboysex»,

«KIDSVIDEOONLY», «Amigos» και «PaklndlanKidsSex».

Στο σύνολο του ανωτέρω υλικού παιδικής πορνογραφίας, που είχε αποθηκευμένο και μπορούσε τόσο να προστρέξει όποτε το επιθυμούσε όσο και να το διακινήσει περαιτέρω, όπως, περιστασιακά στο παρελθόν είχε πράξει, απεικονίζονταν ανήλικοι ηλικίας εμφανώς μικρότερης των δώδεκα ετών, σύμφωνα με τους κανόνες κοινής πείρας, αφού πρόκειται για απεικονίσεις εμφανώς ανήλικων σωμάτων με σωματική διάπλαση ακόμη και ανηλίκων βρεφικής ηλικίας και χαρακτηριστικά προσώπου, όπου το πρόσωπο αποτυπώνεται, παιδιών εμφανώς μικρότερων των 12 ετών.

Προέκυψε επίσης η δημοσίευση 6 αρχείων του εν λόγω υλικού στο «Facebook» αλλά και η αποστολή τριών αρχείων εικόνας που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε άλλους άγνωστους χρήστες που εντοπίστηκαν σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της Δ.Ε.Ε. στο κινητό του.

Κρίθηκε από την Εισαγγελέα που χειρίστηκε την υπόθεση ότι ο κατηγορούμενος κατ’ επίφαση και μόνον αρνείται την τέλεση της αποδιδόμενης στον ίδιο άδικης πράξεως καθώς στην απολογία του, αρχική και συμπληρωματική, περιγράφει επακριβώς την τέλεσή της.

Ειδικότερα, αφού επιβεβαίωσε ότι η συσκευή κινητής τηλεφωνίας που κατασχέθηκε είναι δική του και δεν την αφήνει ποτέ χωρίς επιτήρηση, περιγράφει ότι αρχικά του απέστειλε υλικό παιδικής πορνογραφίας κάποιος άγνωστος στον ίδιο Ιρακινής υπηκοότητας μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» και της εφαρμογής «WhatsApp», τον οποίο γνώρισε όταν ο ίδιος ανέβασε κάποιες φωτογραφίες αντίστοιχου περιεχομένου στο «Facebook».

Το δε υλικό (αρχεία εικόνας και βίντεο) που του έστελνε το ανωτέρω πρόσωπο ο ίδιος το αποθήκευε στο κινητό του τηλέφωνο και το έβλεπε όποτε επιθυμούσε.

Ακολούθως, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος ανέφερε, επειδή δεν του αρκούσε το υλικό αυτό αλλά ήθελε κι άλλες φωτογραφίες, έδωσε στο ανωτέρω πρόσωπο και τον αριθμό της τηλεφωνικής του σύνδεσης ώστε ο τελευταίος να του στέλνει περισσότερα και ευκολότερα υλικό, αρνούμενος ωστόσο ότι ο ίδιος απέστειλε ή αντάλλαξε αρχεία με τον Ιρακινό ή άλλο πρόσωπο.

Περαιτέρω, ο δείκτης νοημοσύνης του κατηγορουμένου και το εάν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του, αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης από δύο ψυχιάτρους πραγματογνώμονες, οι οποίοι κατέληξαν, ότι ο κατηγορούμενος αντιλαμβάνεται το άδικο της πράξης που τέλεσε, είχε καταλογισμό και αναλογιζόταν τις πράξεις του, ενώ δεν εμφανίζει καμία μορφή νοητικής υστέρησης.

Πηγή:www.dimokratiki.gr