ΤΜια αγόρευση-κόλαφος, γεμάτη ανατριχιαστικές ατάκες, επιφύλασσε η Εισαγγελέας της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ζητώντας την πλήρη ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Η δικαστική λειτουργός αποδόμησε πλήρως τους ισχυρισμούς του ζευγαριού, χρησιμοποιώντας λόγια που συγκλόνισαν το ακροατήριο.

«Ψέματα λένε και οι δύο, δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια»

Η Εισαγγελέας ήταν καταιγιστική, τονίζοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να κρύψουν τις ευθύνες τους πίσω από ένα τείχος σιωπής και αλληλοκατηγοριών.

«Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στις 32 διαφορετικές κακώσεις που εντόπισαν οι ιατροδικαστές στο παιδί.

Συνεχίζοντας στο ίδιο σκληρό ύφος, πρόσθεσε: «Ψέματα λένε και οι δύο, δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι».

«Μας το είπε το ίδιο το παιδί»

Η δικαστική λειτουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της μητέρας, η οποία αρνούνταν ακόμα και απλές λεπτομέρειες της καθημερινότητας για να δείξει ένα «καθαρό» προφίλ. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι δεν κάπνιζε, ο οποίος καταρρίφθηκε από μάρτυρα:

«Άρα η κατηγορούμενη και καπνίζει και δεν θέλει να μας το πει, και χτυπούσε το παιδί και δεν θέλει να μας το πει. Μας το είπε όμως το ίδιο το παιδί», υπογράμμισε με νόημα.

Το πιο φορτισμένο συναισθηματικά σημείο της εισαγγελικής πρότασης ήρθε όταν η Εισαγγελέας στράφηκε ευθέως προς τη μητέρα του αδικοχαμένου αγοριού, προκαλώντας ρίγη στην αίθουσα:

«Να είναι σίγουρη ότι ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε».

Η πρόταση της Εισαγγελέως είναι ξεκάθαρη: ζητά να κηρυχθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία, και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, κλείνοντας τον κύκλο της συγκάλυψης για ένα έγκλημα που πάγωσε το πανελλήνιο.