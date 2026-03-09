Το δρόμο για υψηλότερες ποινές, από αυτές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως, ανοίγει η πρόταση της Εισαγγελέως Κυριακής Στεφανάτου που είπε ένα ηχηρό «όχι» στην αναγνώριση ελαφρυντικών σε όσους διεύθυναν ή εντάχθηκαν στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Η πρόταση της Εισαγγελέως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιάννη Λαγού που επιτέθηκε στους δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων λέγοντας:

«Γελοιοποιήστε μέχρι την τελευταία μέρα. Συνεχίστε το θέατρο. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε».

Ουσιαστικά είπε όχι στα ελαφρυντικά για όλη την ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης με πρώην βουλευτές να κινδυνεύουν τώρα όχι μόνο με υψηλότερη ποινή αλλά και με φυλάκιση για πρώτη φορά.

Η υψηλότερη ποινή αφορά σε 15 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Πρωτόδικα οι ποινές ήταν ως εξής:

Νίκος Μιχαλολιάκος- ποινή 13 ετών κάθειρξη

Ηλίας Κασιδιάρης – ποινή 13 έτη κάθειρξη

Ιωάννης Λαγός – ποινή 13 έτη.

Ηλίας Παναγιώταρος – ποινή 13 έτη

Χρήστος Παππάς – ποινή 13 έτη.

Γιώργος Γερμενής – ποινή 13 έτη

Αρτέμης Ματθαιόπουλος – ποινή 10 ετών

Παναγιώτης Ηλιόπουλος – ποινή 7 ετών

Νίκος Κουζηλός – ποινή 7 ετών

Ελένη Ζαρούλια – ποινή 6 ετών με αναστολή

Δημήτρης Κουκούτσης – ποινή 6 ετών με αναστολή

Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης -ποινή 6 ετών χωρίς αναστολή

Ευστάθιος Μπούκουρας- ποινή 6 ετών με αναστολή ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς.

Αντώνης Γρέγος – ποινή 6 ετών με αναστολή

Νικόλαος Μίχος -ποινή 6 ετών ,χωρίς αναστολή, ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Πολύβιος Ζησιμόπουλος -ποινή 6 ετών χωρίς αναστολή

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος -ποινή 5 ετών με αναστολή ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς.

Μιχάλης Αρβανίτης – ποινή 5 ετών με αναστολή με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Σε ισόβια είχε καταδικαστεί ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, με την Εισαγγελέα να ζητά να μην αναγνωρισθούν ελαφρυντικά και στους πυρηνάρχες του Περάματος.

Όλη η ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός κλπ) που είχαν καταδικασθεί σε 13 χρόνια κάθειρξη δεν αποκλείεται να δουν την ποινή τους να αυξάνεται σε 15 έτη ενώ είναι πιθανό να οδηγούν στη φυλακή όσοι πήραν αναστολή στην έφεσή τους στον πρωτόδικο δικαστήριο ( Ζαρούλια, Αλεξόπουλος, Κουκούτσης κλπ).

Για τον Αρχηγό της Εγκληματικής Οργάνωσης Νίκο Μιχαλολιάκο που είναι εκτός φυλακής από τον περασμένο καλοκαίρι για λόγους υγείας η Εισαγγελέας τόνισε ότι έχει έκνομη συμπεριφορά από το 1979.